Dresden

Jugendweihe und Konfirmation in Sachsen später wegen Corona

18.05.2020, 07:12 Uhr | dpa

Trotz zwischenzeitlicher Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Sachsen finden Konfirmationen und die Jugendweihe in diesem Jahr später als sonst statt. Die evangelische Landeskirche hat den üblichen Zeitraum bis zum Reformationsfest Ende Oktober verlängert, der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe die vom 1. Juni bis 18. Juli geplanten Feiern in die Monate September bis Dezember verlegt. Das Landeskirchenamt rechnet mit insgesamt gut 4750 Teilnehmern und damit 250 weniger als 2019. Die Zahl der Jugendweihe-Teilnehmer liegt nach Verbandsangaben diesmal bei etwa 12 300 und damit auf dem Niveau der Vorjahre.