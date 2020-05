Dagebüll

Erste Fähren und Autozüge nach Sylt: Inseln erwarten Gäste

18.05.2020, 07:32 Uhr | dpa

Das Wiederanfahren des Tourismus in Schleswig-Holstein hat am Montagmorgen begonnen: Erste Fähren und Autozüge fuhren nach Sylt. Von Dagebüll auf dem Festland legte eine erste Fähre um 5.00 Uhr nach Föhr ab, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei (W.D.R) auf ihrem Onlineportal meldete.

Die umfassendsten Lockerungen seit Beginn der Corona-Krise sind in Schleswig-Holstein jetzt in Kraft getreten. So fällt seit Montag die Einreisesperre für Touristen auf dem Festland und den Inseln weg. Hotels - ohne Wellnessbereiche - und Ferienwohnungen dürfen wieder öffnen. Kapazitätslimits wie anderswo gibt es nicht. Die Kontaktbeschränkungen gelten aber auch hier.

Von der dänischen Insel Römo um 5.15 Uhr startete eine Fähre von Havneby nach List auf Sylt. Aufs Schiff fuhren überwiegend Versorgungslaster für die Supermärkte auf Sylt, doch auch einige PKWs und Camper mit Touristen seien an Bord gewesen, sagte Tim Kunstmann, Geschäftsführer der Römö-Syltlinie, auch "Syltfähre" genannt. Zunächst gab es jedoch noch Unklarheiten von Seiten Dänemarks, denn die dänische Grenze war eigentlich auch für Transit-PKWs noch geschlossen. Im Laufe des Montags wurde eine Antwort der dänischen Regierung erwartet, wie dieses Problem zu lösen sei, so Kunstmann.

Bereits für die Fähren um 5.00 Uhr und 6.10 Uhr ab Dagebüll konnten nach Angaben der Wyker Dampfschiffs-Reederei schon seit mehreren Tagen keine Reservierungen für Fahrzeuge mehr entgegen genommen werden. Am Montag stellte die Reederei vom Sonderfahrplan auf den regulären Fahrplan um.

Auch bei den Autozügen nach Sylt wird mit vielen Anreisen in den kommenden Tagen gerechnet. "Traditionell ist das Reiseaufkommen vor Himmelfahrt und Pfingsten erhöht, das ist aber händelbar", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn, die den Sylt Shuttle betreibt. Am Morgen seien demnach für einen Montag außergewöhnlich viele Menschen auf dem Weg nach Sylt gewesen. Bisher seien aber keine Wartezeiten entstanden und das Angebot sei entsprechend angepasst worden, deshalb erwartet die Deutsche Bahn keine Probleme.

Der Blaue Autozug nach Sylt ist "gut gefüllt", wie eine Sprecherin des Betreibers RDC Autozug Sylt sagte. Sie rechneten am Montag mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen, und empfahlen Reisenden wenn möglich, auf den Dienstag auszuweichen. Am Montagabend sollte außerdem ein Zusatzzug eingesetzt werden. Der Fahrplan des Blauen Autozugs wurde am Montag ebenso wie der des Sylt Shuttles auf Sommerfahrplan umgestellt.