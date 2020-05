Offenbach am Main

Sommerliche Temperaturen in Hessen: Nur in Nordhessen wolkig

18.05.2020, 08:24 Uhr | dpa

Die Menschen in Hessen können sich im Laufe der Woche auf sommerliches Wetter freuen. Lediglich in Nordhessen sei es zu Wochenbeginn zeitweise wolkig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Dort könnten bei Temperaturen von 21 bis 23 Grad bis Mittwoch noch ein paar Tropfen herunterkommen. Ansonsten sei überall viel Sonnenschein - bei Temperaturen von bis zu 25 Grad. Am Donnerstag sei schließlich "der erste Sommertag in der Fläche" mit warmen 26 bis 28 Grad, so der Meteorologe. Am Rhein gehe es sogar in Richtung 29 Grad.