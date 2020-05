Pulheim

Mädchen (2) durch Schussfalle für Mäuse schwer verletzt

18.05.2020, 09:57 Uhr | dpa

Pulheim (dpa/lnw)- Ein Mädchen (2) ist in Pulheim durch eine Schussfalle für Wühlmäuse schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, hatte das Kind die Falle am Vortag in die Finger bekommen, ausgelöst und sich am Bauch verletzt. Das Mädchen sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Laut Polizei hatte das Mädchen die Falle beim Spielen auf einem Gutshof gefunden. Mechanische oder mit einer Gaskartusche betriebene Schussfallen gegen Wühlmäuse kann man legal erwerben. Die Polizei ermittelt in dem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung, da Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen werden könne.