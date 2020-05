Saarbrücken

Hauptzollamt Saarbrücken: 2019 mehr als 32 Kilogramm Drogen

18.05.2020, 13:06 Uhr | dpa

Das Hauptzollamt in Saarbrücken hat im vergangenen Jahr mehr als 32 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen. Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Jahresbilanz hervor. 2018 waren es noch 6,5 Kilogramm gewesen, wie eine Sprecherin der Behörde sagte. Die Mengen variierten von Jahr zu Jahr, wie die Sprecherin betonte. "Die Schwankungen sind relativ groß." So stellten die Beamten im Jahr 2019 außerdem mehr als 780 Kilogramm zumeist unversteuerten Tabak sicher. Dies sei mehr als zehnmal so viel Tabak gewesen als noch 2018, wie das Hauptzollamt mitteilte.

Im vergangenen Jahr zogen die Beamten außerdem in 300 Fällen fast 20 000 gefälschte Markenprodukte aus dem Verkehr. Die nachgemachten Teile hatten demnach einen Wert von etwa 500 000 Euro. Außerdem seien 71 Beanstandungen im Bereich des Artenschutzes festgestellt worden. So entdeckten Mitarbeiter des Hauptzollamtes im Dezember 2019 in Speyer 39 lebende Kanareneidechsen beim Röntgen eines Postpakets aus Teneriffa.

Durch die Erhebung von Steuern nahm das Hauptzollamt Saarbrücken mehr als eine Milliarde Euro ein. Darunter fallen demnach etwa rund 510 Millionen Euro Einfuhrumsatzsteuer und 240 Millionen Euro Kfz-Steuer. Die Beamten erhoben außerdem Zölle in Höhe von 52 Millionen Euro.

Das Hauptzollamt Saarbrücken ist nach eigenen Angaben für das Saarland und das südliche Rheinland-Pfalz zuständig. Die Beamten überprüfen an den Grenzen zu Frankreich und Luxemburg, aber auch ohne Grenzbezug. Darüber hinaus standen den Angaben zufolge auch Gepäckkontrollen am Flughafen Saarbrücken sowie die Zugverbindungen Frankfurt-Paris/Paris-Frankfurt im Fokus.