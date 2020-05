Halle (Saale)

Unternehmen rechnen trotz Lockerungen weiter mit Umsatzminus

18.05.2020, 14:06 Uhr | dpa

"Kein Einlass ohne Maske" steht auf einem Schild am Eingang eines Geschäfts. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein Großteil der Unternehmen im Süden Sachsen-Anhalts rechnet trotz der zunehmenden Lockerungen mit deutlichen Umsatzeinbrüchen durch die Corona-Pandemie. Aktuell erwarten vier von fünf befragten Unternehmern ein Minus für dieses Jahr, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau am Montag unter Berufung auf eine regelmäßige Online-Umfrage mitteilte. Dieser Anteil ist so hoch wie zu Beginn der Corona-Beschränkungen. Mitte März lag der Anteil der Unternehmer, die mit Umsatzeinbußen rechneten, bei 82 Prozent. Mitten in der Hochzeit der Beschränkungen kurz darauf sogar einmal bei 90 Prozent.

"Die dramatische Lage vieler Unternehmen entspannt sich zwar ein wenig", kommentierte IHK-Volkswirt Danny Bieräugel die Ergebnisse. Die entstandenen Schäden könnten jedoch nicht innerhalb kurzer Zeit behoben werden. Zudem hatte zuletzt noch mehr als jeder zweite befragte Betrieb angegeben, weiterhin stark von den Beschränkungen betroffen zu sein. Laut Bieräugel passen die Ergebnisse aus dem südlichen Sachsen-Anhalt zum Bundestrend. Deutschlandweit rechneten ebenfalls 80 Prozent der Unternehmer mit einem Minus. Jeder Fünfte rechnet demnach sogar damit, dass sich der Umsatz mehr als halbiert.

In ganz Deutschland verordneten die Landesregierungen Mitte März Kontaktbeschränkungen und ließen neben Schulen und Kitas auch Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie größtenteils das Gastgewerbe und den Handel schließen. Damit sollte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus von Mensch zu Mensch verlangsamt werden. Seit Ende April werden die Beschränkungen schrittweise gelockert.