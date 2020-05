Wiesbaden

Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen steigt auf 9337

18.05.2020, 14:41 Uhr | dpa

In Hessen sind bei 9337 Menschen Corona-Infektionen bestätigt. Damit stieg die Zahl am Montag (Stand 14.00 Uhr) im Vergleich zum Vortag um 20 Fälle, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte. Die mit Covid-19 in Verbindung gebrachten Todesfälle erhöhten sich auf 439, vier mehr als noch am Tag zuvor. In der Statistik des Ministeriums für Soziales und Integration werden nur Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die hessischen Kreise und kreisfreien Städte weit von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Bei deren Erreichen drohen wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Der höchste Wert liegt der Mitteilung zufolge bei 14 Fällen im Odenwaldkreis und in Wiesbaden. Im Vogelsbergkreis und im Kreis Marburg-Biedenkopf liegt der Wert bei Null.