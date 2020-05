Neuss

Hotels geöffnet: Branche sieht positive Signale

18.05.2020, 14:47 Uhr | dpa

Das lange Himmelfahrtswochenende steht an, die Menschen sind in Reiselaune - am Montag hat landesweit wohl das Gros der Hotels und Pensionen für die Touristen wieder eröffnet. Nach wochenlangem Stillstand in der Corona-Krise hatten sich die Betriebe auf diesen Tag vorbereitet, hieß es in Eifel, Sauerland und am Niederrhein. Nach ersten Rückmeldungen sei der überwiegende Teil der Betriebe direkt am Montag gestartet, weitere wollten in den nächsten Tagen öffnen, hieß es in den Tourist-Informationen.

Der Hotel- und Gaststättenverband NRW bewertete die Auflagen der Landesregierung im Wesentlichen als "guten Mittelweg zwischen Schutz und Wirtschaftlichkeit." Es gebe keine maximale Belegungsraten und auch keine zeitliche Sperre für die Wiederbelegung. Trotzdem würden viele Betriebe die Situation ohne zusätzliche Unterstützung durch den Staat nicht überleben, sagte NRW-Dehoga-Präsident Bernd Niemeier. Der Verband gehe davon aus, dass rund 30 Prozent der Betriebe ohne Unterstützung je nach weiterer Entwicklung vor dem Aus stünden.

"Jeder versucht jetzt, für sich eine Normalität in den Betrieb zu bringen", sagte der Sprecher der Sauerland Tourismus, Rouven Soyka. Da es in den letzten Wochen kaum Stornierungen gegeben habe, könne die Branche auf eine gute Grundauslastung aufbauen.

Positive Signale kommen auch von seinem Kollegen René Wißgott von der Rureifel-Touristik: Insgesamt sei das Buchungsgeschäft gut angelaufen, sagte er. Rund 70 Prozent der Übernachtungsbetriebe sei direkt am Montag gestartet, der Rest werde in den nächsten Tagen dazu kommen.

Auch am Niederrhein sind fast alle Hotels und Pensionen wieder in Betrieb, wie die Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus, Martina Baumgärtner, sagte. In den nächsten Tagen werde es neue Urlaubspauschalen geben, die das Geschäft weiter ankurbeln sollen.