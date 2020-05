Thaden

25-Jähriger stirbt bei Kollision mit Baum

18.05.2020, 17:23 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Autofahrer ist am Montag bei Thaden im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 25-Jährige auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum geprallt. Andere Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben an dem Unfall nicht beteiligt.