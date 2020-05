Elsterwerda

Polizei sucht nach bewaffneten Maskierten

18.05.2020, 19:26 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einer Gruppe Maskierter, die in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) drei junge Männer bedroht haben sollen. Mehrere Dutzend Menschen stiegen am Sonntagmittag auf einem Parkplatz aus ihren Autos und rannten auf die drei zu, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie hatten Sturmmasken auf und trugen weiße T-Shirts. Einige sollen Schlagringe an den Händen gehabt haben. Sie seien sehr aggressiv und bedrohlich gewesen, hieß es. Als das Trio im Auto flüchtete, fuhren ihnen einige Wagen hinterher. In der Nacht zu Montag sah eine Autofahrerin dann auf einem Verbrauchermarktparkplatz vermutlich dieselben maskierten Personen. Eine Suche der Polizei blieb ohne Erfolg.