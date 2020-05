Highfield-Festival: Ticket erstatten lassen oder umschreiben

18.05.2020, 20:23 Uhr | dpa

Die Aufschrift "Welcome to Highfield" begrüßt die Gäste auf dem Highfield Festival. Foto: Alexander Prautzsch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Wer Tickets für das Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig gekauft hat, kann sich innerhalb des nächsten Monats für eine Art der Erstattung entscheiden. Ticketinhaber können ihr Ticket auf das nächste Jahr umschreiben lassen, den "Großteil" des Geldes ausgezahlt bekommen oder einen Gutschein erhalten, wie die Semmel Concerts Entertainment GmbH am Montag im Namen des Veranstalters FKP Scorpio mitteilte. Im Laufe der Woche sollte dafür eine Online-Plattform aktiviert werden, Ticketkäufer werden über den Start per Mail informiert, wie es hieß.

Der Bundesrat hatte am Freitag ein Gesetz beschlossen, nachdem unter anderem Käufer von Festival-Tickets, die vor dem 8. März gekauft wurden, bei Absage wegen der Corona-Krise einen Gutschein akzeptieren müssen. Die Gutscheine können bei Nachholveranstaltungen oder anderen Angeboten des Veranstalters eingelöst werden. Kunden können eine Auszahlung verlangen, wenn das wegen persönlicher Lebensverhältnisse nötig ist. Nicht eingelöste Gutscheine werden Ende 2021 ausgezahlt.

FKP Scorpio bietet neben der Ausstellung eines Gutscheins auch die Umschreibung auf das Highfield-Festival 2021 an. Es soll vom 13. bis 15. August stattfinden. "Als Dank für ihre Treue bekommen alle, die ihre Tickets umschreiben lassen, ein besonderes, nicht käufliches Supporter-Shirt des diesjährigen ausgefallenen Festivals zugeschickt", hieß es. Kunden können stattdessen aber auch den Ticketpreis zurückerhalten. 15 Euro pro Festival-Pass werden dabei den Angaben zufolge allerdings einbehalten und gehen als Spende an das Netzwerk Viva con Agua, das sich beispielsweise in Afrika für sauberes Trinkwasser und Hygienemaßnahmen einsetzt.

Ticketinhaber sollen sich bis zum 21. Juni für eine der drei Möglichkeiten entscheiden. In den Vorjahren hatte das Festival mehrere Zehntausend Menschen an den Störmthaler See gezogen. In diesem Jahr waren unter anderem Limp Bizkit, Deichkind und die Beatsteaks unter den 41 angekündigten Künstlern.