Oettingen in Bayern

Quadfahrerin bei Unfall schwer verletzt

18.05.2020, 20:28 Uhr | dpa

Bei einem Unfall nahe Oettingen (Landkreis Donau-Ries) ist am Montag eine 21 Jahre alte Quadfahrerin schwer verletzt worden. Auf der Staatsstraße 2214 war sie zwischen den Orten Megesheim und Hainsfarth gegen das Heck eines abbiegenden Autos geprallt und hatte sich mit dem Fahrzeug überschlagen, wie die Polizei in Nördlingen mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Ingolstädter Krankenhaus, der 18 Jahre alte Beifahrer aus Nördlingen blieb unverletzt. Die Fahrerin des Autos erlitt einen Schock.