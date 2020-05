Ansbach

Radfahrer stirbt nach Sturz in Waldstück

18.05.2020, 20:47 Uhr | dpa

Bei einem Sturz ist ein 65-jähriger Radfahrer in der Nähe von Steinach (Landkreis Ansbach) ums Leben gekommen. Er sei am Montagnachmittag von einem Schotterweg in einem Waldstück zwischen Urphershofen und Endsee abgekommen und gestürzt, berichtete die Polizei. Sein Begleiter habe den Rettungsdienst verständigt, der Verunglückte sei dann von einem per Hubschrauber zur Unglücksstelle gebrachten Notarzt betreut worden. Der 65-Jährige habe jedoch während der medizinischen Versorgung das Bewusstsein verloren und sei gestorben.