Waldelefanten-Skelett wird in Schöningen präsentiert

19.05.2020, 00:36 Uhr | dpa

Das nahezu vollständige Skelett eines eurasischen Waldelefanten soll am Dienstag (14.00 Uhr) in Schöningen im Kreis Helmstedt der Öffentlichkeit präsentiert werden. Den nach Forschermeinung sensationellen Überraschungsfund will Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) gemeinsam mit der Präsidentin des Landesamts für Denkmalpflege (NLD), Christina Krafczyk, vorstellen.

An der Freilegung waren neben NLD-Experten auch Archäologen vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen beteiligt. Die riesigen Tiere lebten laut Wissenschaftsministerium vor rund 300 000 Jahren in der Region im Landkreis Helmstedt.