Kupferzell

Kupferzell nimmt an Corona-Studie teil

19.05.2020, 01:57 Uhr | dpa

Die 6300-Einwohner-Gemeinde Kupferzell im Hohenlohekreis soll in den kommenden Wochen einen entscheidenden Beitrag zur Erforschung des Coronavirus leisten. Heute stellen Gemeinde, Landkreis und Robert-Koch-Institut das Vorgehen für die Studie "Corona-Monitoring lokal" vor. Bis zum 6. Juni sollen 2000 Menschen aus Kupferzell getestet und befragt werden.

Die Forscher wollen herausfinden, wie viele Menschen bereits Antikörper gegen das Virus gebildet haben. Außerdem erhoffen sie sich Erkenntnisse über den Anteil der Infektionen ohne Symptome, welche Menschen häufiger betroffen sind und wie oft eine Erkrankung so schwer verläuft, dass Betroffene ins Krankenhaus müssen.

Kupferzell eignet sich laut den Behörden gut für eine Untersuchung, weil die Gemeinde recht isoliert im ländlichen Raum liegt. Außerdem war Kupferzell schon früh ein Corona-"Hotspot": Bei einem Kirchenkonzert am 1. März steckten sich viele Menschen an. In den folgenden Wochen wurden 112 positiv getestet, drei von ihnen starben. Neben Kupferzell nehmen noch drei weitere stark von der Corona-Pandemie betroffene Gemeinden in Deutschland an der Studie teil.

"Die Bevölkerung ist sehr positiv gestimmt und steht voll hinter der Studie", sagte der Kupferzeller Bürgermeister Christoph Spieles am Montag. Bei vielen Bürger bestehe Unsicherheit, ob sie erkrankt waren oder nicht. Die Studie könne da Gewissheit schaffen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung sei auch über die Möglichkeit froh, positiv dargestellt zu werden. Nach dem Corona-Ausbruch habe es zum Teil ein Negativ-Image und vereinzelt Stigmatisierungen gegeben.