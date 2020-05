Rostock

Prozess um Totschlag in Obdachlosenheim: Urteil erwartet

19.05.2020, 03:15 Uhr | dpa

Am Landgericht Rostock wird am heute das Urteil in einem Totschlagsprozess gegen einen 42 Jahre alten Mann erwartet. Er soll im September 2019 in einem Rostocker Obdachlosenheim seinen Zimmergenossen erstochen haben. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann sein Opfer mit 46 Stichen getötet. Der Angegriffene verblutete. Das 59-jährige Opfer habe ihn heftig beleidigt, sagte der Angeklagte in seinem Geständnis. Er wurde wenige Tage nach der Tat in der Wohnung einer Verwandten festgenommen. Vorher hatte er einem Freund von seiner Tat erzählt, der ihm jedoch nicht glaubte. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer acht Jahre und drei Monate Haft, der Verteidiger hielt eine Gefängnisstrafe von drei Jahren für angemessen.