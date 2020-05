Neustrelitz

Tests als Teil des Schulalltags: Versuch in Neustrelitz

19.05.2020, 06:17 Uhr | dpa

Ein Schüler bei einem Abstrich in der Schule. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum gibt es systematische Corona-Tests - und das stößt auf Zustimmung, auch weil es eine Methode sein könnte, im neuen Schuljahr wieder mehr Unterricht zu ermöglichen. "Das ist ein hervorragender Ansatz", sagte der Vorsitzende des Landeselternrates MV, Kay Czerwinski, der Deutschen Presse-Agentur. In Neustrelitz können sich Schüler und Lehrer seit Ende April freiwillig zweimal pro Woche kostenlos auf das neuartige Coronavirus testen. "Daraus könnte ein Modellprojekt für das Bundesland entstehen", erklärte Schulleiter Henry Tesch. Wenn man mehr Daten habe - beispielsweise eine größere Schule pro Schulamt - seien auch größere Lerngruppen wieder denkbar. Die Tests müssten "so integriert werden, wie das Zähneputzen."