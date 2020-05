Hohenwarte

Lkw-Fahrer rast auf A2 auf Sattelzug: Schwer verletzt

19.05.2020, 09:05 Uhr | dpa

Ein Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 2 bei Hohenwarthe (Landkreis Jerichower Land) auf einen Sattelzug aufgefahren und schwer verletzt worden. Der 36-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann habe am Montagabend zu spät bemerkt, dass der Sattelzug vor ihm verkehrsbedingt abbremste. Der 36-Jährige krachte mit seinem Lastwagen in den Sattelzug und wurde eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten ihn. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Die Autobahn musste nach Hannover zeitweise gesperrt werden. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.