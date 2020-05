Schwerin

1,8 Millionen Euro für polnische Pendler: Programm beendet

19.05.2020, 11:41 Uhr | dpa

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat in Wochen der strengen polnischen Corona-Grenzregeln rund 1,8 Millionen Euro für mehr als 2150 Berufspendler aus dem Nachbarland aufgebracht. Seit Beginn der polnischen Reisebeschränkungen im März seien beim Landesamt für Gesundheit und Soziales 267 Anträge von Unternehmen auf Bewilligung des Pendler-Zuschusses für insgesamt 2157 Pendler und 148 Angehörige gestellt worden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Die Anträge kamen demnach vor allem aus dem verarbeitenden Gewerbe, der Landwirtschaft, dem Baugewerbe und dem Gesundheitswesen.

"Mit den Mitteln konnte ein Wegbleiben der polnischen Berufspendler verhindert und die Arbeitsfähigkeit der Unternehmen und medizinischen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern erhalten und gesichert werden", erklärten Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph (CDU) und Vorpommern- Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) gemeinsam. "Das waren für viele herausfordernde Wochen, umso mehr freuen wir uns, dass diese harte Zeit nun ein Ende hat."

Die weitgehende polnische Grenzschließung zur Eindämmung des Coronavirus hatte Mitte März begonnen. Am 4. Mai wurden die Restriktionen gelockert. Seither mussten viele Grenzgänger nicht mehr nach jedem Grenzübertritt für 14 Tage in Quarantäne. Diese Vorschrift galt zuletzt nur noch für Mitarbeiter in medizinischen Bereichen.

Nachdem nun auch diese aufgehoben wurden ist, sei das Programm am 16. Mai eingestellt worden, erläuterte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Für die Berufspendler gewährte das Land Zuschüsse für Übernachtung und Verpflegung in Deutschland in Höhe von 65 Euro pro Tag. Für Angehörige betrug der Satz 20 Euro.