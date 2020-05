Lübeck

Ostholstein: Geklautes Auto in Lübeck aus Wakenitz geborgen

19.05.2020, 12:11 Uhr | dpa

Mitarbeiter der Feuerwehr und der Lübeck Port Authority haben ein gestohlenes Auto aus der Wakenitz geborgen. Ein Angler habe das Wrack am vergangenen Freitag entdeckt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass der Wagen bereits Mitte März in Zarnekau im Kreis Ostholstein entwendet worden sei, sagte ein Polizeisprecher.

Am 19. März sei das Fahrzeug dann unweit einer Badestelle im Lübecker Stadtteil Eichholz angezündet und in der Wakenitz versenkt worden, sagte der Sprecher. Ein Zeuge hatte damals der Polizei ein Explosionsgeräusch gemeldet, es gab jedoch zunächst keine Hinweise auf die Ursache. Die Hintergründe des Geschehens sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatten mehrere regionale Medien darüber berichtet.