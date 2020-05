Coesfeld

Testbetrieb bei Westfleisch in Coesfeld gestartet

19.05.2020, 12:40 Uhr | dpa

Nach einer mehr als einwöchigen Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen hat am Dienstag die Firma Westfleisch den Testbetrieb in ihrem Werk in Coesfeld (NRW) gestartet. Wie geplant sei die Produktion um 9.00 Uhr hochgefahren worden, sagte ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Münster am Mittag der Deutschen Presse-Agentur. In einem ersten Schritt sollen dabei, begleitet von den Überwachungsbehörden, die einzelnen Produktionsschritte noch ohne Tiere getestet werden. Notwendige Korrekturen im Zusammenhang mit strengen Hygienemaßnahmen sollen im Anschluss mit dem Unternehmen besprochen werden. Ein Ergebnis lag am Mittag noch nicht vor.

Auch in Niedersachsen sind bei Mitarbeitern eines Fleischbetriebs im Kreis Osnabrück zahlreiche Coronavirus-Infektionen bekannt geworden - beim Unternehmen Westcrown in Dissen, das ebenfalls vom Schlachtunternehmen Westfleisch gemeinsam mit Danish Crown betrieben wird. Dort hatte der Landkreis 92 Mitarbeiter positiv getestet.

In Coesfeld sollen die ersten 1500 Schweine am Mittwoch in einer zweiten Testphase geschlachtet werden. Auch dieser Prozess findet noch unter Aufsicht statt.

Der Kreis Coesfeld hatte das Werk vor eineinhalb Wochen vorübergehend geschlossen, nachdem sich zahlreiche Werksarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Stand Montagabend lagen 279 positive Tests bei rund 1200 Mitarbeitern vor.