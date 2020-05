Bad Segeberg

Vion bereitet sich auf Wiederanfahren von Schlachthof vor

19.05.2020, 12:40 Uhr | dpa

Der Schlachthof in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg kann seinen Betrieb wieder aufnehmen. Der Betreiber Vion bereite sich auf den Produktionsstart in dem Rinderschlachthof vor, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. Ein genauer Termin könne aber noch nicht genannt werden. Vion hatte den Betrieb vorübergehend eingestellt, weil rund 140 Menschen aus dem Umfeld des Schlachthofes positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden waren. Nach Angaben des Kreises Segeberg vom Dienstag befanden sich am Montag noch 33 Personen aus dem Umfeld des Schlachthofes in häuslicher Quarantäne. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" über die Wiederaufnahme des Betriebes berichtet.