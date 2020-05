Mann nach Tauchgang im Edersee verletzt

19.05.2020, 16:37 Uhr | dpa

Ein 68 Jahre alter Mann ist bei einem Tauchgang im Edersee (Landkreis Waldeck-Frankenberg) verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann zusammen mit zwei weiteren Männern nahe Waldeck in einer ausgewiesenen Tauchstelle tauchen, als er Probleme mit seinem Tauchanzug bekam und auftauchen musste. An der Wasseroberfläche habe der 68-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei von seinen Begleitern an Land gebracht worden. Dort sei er wieder zu Bewusstsein gekommen, von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Verletzungen waren laut Polizei nicht lebensgefährlich.