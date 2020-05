Oldenburg

EWE Baskets freuen sich auf Finalturnier: "Etappensieg"

19.05.2020, 16:44 Uhr | dpa

Die EWE Baskets Oldenburg freuen sich über die Zustimmung der Politik, die Saison in der Basketball-Bundesliga mit einem Finalturnier in München zu beenden. "Das ist ein Etappensieg gegen die Pandemie, die uns allen die Normalität genommen hat", wird Trainer Mladen Drijencic in einer Vereinsmitteilung am Dienstag zitiert. "Die Maßnahmen der Regierung und die Diszipliniertheit großer Teile der Menschen hat Deutschland zu einem der sichersten Länder in diesen Zeiten gemacht." Zuvor hatte die bayerische Staatsregierung in einer Sitzung des Kabinetts den BBL-Plänen zugestimmt, die derzeit unterbrochene Spielzeit mit dem Zehnerturnier im Juni fortzusetzen.

"Das Team und ich sind optimistisch und wir freuen uns darauf, dass wir nun eine sportliche Herausforderung vor uns haben", sagte Oldenburgs Kapitän Rickey Paulding. "Gut, dass es nun endlich wieder losgeht!"