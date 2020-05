Schwerin

Land stellt mehr Geld für Waldbrandschutz zur Verfügung

19.05.2020, 20:36 Uhr | dpa

Die Landesregierung will künftig mehr Geld für den Waldbrandschutz in Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stellen. So sollen beispielsweise präventive Maßnahmen wie der Rettungswegebau mit mehr Mitteln gefördert werden, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Dienstag in Schwerin. In diesem Bereich sollen die Ausgaben in diesem Jahr rund drei Millionen Euro betragen, im kommenden Jahr dann 3,24 Millionen Euro. 2018 lag diese Summe den Angaben zufolge noch bei knapp unter einer Million Euro.

Laut Caffier besteht rund ein Viertel der Bundeslandsfläche aus Wald. Rund 60 000 Hektar seien kampfmittelbelastet. "Die Zugänge in die mit alter Munition belasteten Wälder werden deutlich erleichtert. Und wir verbessern die Ausstattung unserer Feuerwehren. Damit lösen wir unsere Zusagen aus dem vergangenen Jahr nach dem Waldbrand bei Lübtheen ein", sagte Staatskanzlei-Chef Heiko Geue in einer Mitteilung.

Bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hatte ein Großfeuer im vergangenen Jahr knapp 1000 Hektar des früheren Truppenübungsplatzes erfasst. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei der Brandbekämpfung erheblich eingeschränkt. In diesem Jahr gab es bereits mehrere großflächige Waldbrände im Nordosten.