Marktoberdorf

Autos fangen nach Kollision Feuer: 30-Jähriger stirbt

19.05.2020, 21:17 Uhr | dpa

Ein Mann ist bei Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und nach einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug an der Unfallstelle gestorben. Der 30-Jährige sei noch reanimiert worden, dann aber vor Ort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die Fahrerin des anderen Autos wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht - die Polizei sprach von "mittelschweren" Verletzungen.

Den Angaben zufolge war der Mann auf der Bundesstraße 16 mit einem Sportwagen in Richtung Füssen unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf Höhe des Parkplatzes Hochwieswald in den Gegenverkehr geriet. Beide Autos fingen nach dem Zusammenprall Feuer, Ersthelfer bargen den Mann und die Fahrerin aus den Autos.