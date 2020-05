Geisenhausen

Auto landet in Fluss: Fahrer kann sich retten

19.05.2020, 22:04 Uhr | dpa

Geisenhausen (dpa/lby) - Ein 56-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Auto in einen Fluss geraten. Er habe auf einer Verbindungsstraße in Geisenhausen (Landkreis Landshut) die Kontrolle über sein Auto verloren und sei in der Kleinen Vils gelandet, teilte die Polizei mit. Das Wasser sei zu seinem Glück an jener Stelle nur 1,10 Meter tief. Der Fahrer konnte sich demnach selbst retten und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Warum der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor, sei noch unklar, hieß es.