Potsdam

Ministerin informiert über Schulunterricht in Corona-Zeiten

20.05.2020, 01:57 Uhr | dpa

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport des Brandenburger Landtages kommt heute zu einer Sondersitzung zusammen. Thema ist die Vorstellung eines Stufenplanes zum Start des Präsenzunterrichtes an den Brandenburger Schulen für alle Jahrgänge. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) wird die Abgeordneten über die aktuellen Regelungen informieren. Vor den am 24. Juni beginnenden Sommerferien wird allen Schülern der Schulbesuch und die Teilnahme am Präsenzunterricht mindestens tage- oder wochenweise ermöglicht.

Zudem sollen alle Kinder, die bislang nicht an der Notfallbetreuung teilnehmen konnten, ab Ende des Monats zumindest einmal wöchentlich in Kitas gehen können. Ministerin Ernst soll auch über die Personalsituation an den Schulen und die Einstellungen von Seiteneinsteigern informieren.