Themar

69-Jähriger stirbt bei Autounfall

20.05.2020, 06:11 Uhr | dpa

Ein 69-Jähriger ist auf der Bundesstraße 89 im Landkreis Hildburghausen mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und gestorben. Der Fahrer sei am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe von Themar von der Fahrbahn abgekommen und frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der 54 Jahre alte Fahrer des anderen Autos erlitt leichte Verletzungen. Der 69-Jährige starb.