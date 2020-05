Saarwellingen

Brand in Einfamilienhaus: Zwei Verletzte

20.05.2020, 09:06 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Saarwellingen sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand ein Schaden "im hohen fünfstelligen Bereich", wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Löscharbeiten am Dienstagabend seien durch ordnungsgemäß gelagerte Waffen und Munition erschwert worden.

Laut Polizei befreiten die eintreffenden Feuerwehrleute eine 72 Jahre alte Bewohnerin vom Balkon des Hauses. Ein 78 Jahre alter Bewohner hatte sich bereits selbst ins Freie gerettet und versucht, den Brand im Keller des Hauses zu löschen. Beide Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar.