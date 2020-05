Auetal

Polizei beendet Party in leerstehendem Haus

20.05.2020, 09:32 Uhr | dpa

Die Polizei hat angesichts der Beschränkungen in der Coronavirus-Pandemie eine Party mehrerer Jugendlicher in Auetal im Landkreis Schaumburg beendet. Insgesamt neun Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren hätten am Dienstagabend in einem leerstehenden Wohnhaus gefeiert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als Grund hätten sie angegeben, dass dies "in Coronazeiten sonst nirgends möglich ist". Die Beamten nahmen ihnen Zigaretten und Alkohol ab, außerdem erhielten sie einen Platzverweis.