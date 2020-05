Hund von Felsvorsprung gerettet

20.05.2020, 10:52 Uhr | dpa

Einen rund 60 Meter in die Tiefe abgerutschten Hund haben Bergretter in Voralberg zurück zu seinem Frauchen gezogen. Der Golden Retriever namens Finn war am Vortag mit seiner 43 Jahre alten Besitzerin am Gipfel des Hohen Freschen unterwegs, als er beim Abstieg ins Rutschen und erst auf einem schmalen Felsvorsprung zum Stehen kam, wie die österreichische Polizei am Mittwoch in Bregenz mitteilte. Die Frau setzte einen Notruf ab. Die Retter wurden mit einem Polizeihubschrauber eingeflogen, seilten den Hund an und zogen ihn zurück auf den Wanderweg. Später flog der Hubschrauber Finn zu einem Tierarzt. Dort stellte sich heraus, dass sich der Hund Prellungen zuzog.