Magdeburg

Polizei kontrolliert verstärkt Corona-Regeln an Himmelfahrt

20.05.2020, 12:17 Uhr | dpa

Junge Leute am Vatertag mit Bollerwagen, Einkaufswagen und Bierflaschen in den Händen. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Polizei und Ordnungskräfte werden am Himmelfahrtstag wieder verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Das teilten Innenministerium und mehrere Landkreise auf Anfrage mit. Eine Sperrstunde, zu der Gaststätten schließen müssen, oder Alkoholverbote sind nicht geplant, hieß es.

"Der Burgenlandkreis ist zuversichtlich und appelliert an die Vernunft seiner Bevölkerung", teilte die Kreisverwaltung in Naumburg mit. Es werde bei den Kontrollen ein besonderes Augenmerk auf Gaststätten liegen. Dabei gehe es sowohl um Lokale, die mit einer Ausnahmegenehmigung öffnen dürften, als auch um jene, die geschlossen bleiben müssten. Seit März sind Gaststätten und Kneipen im Land per Verordnung geschlossen, dürfen aber Speisen zum Abholen anbieten.

Regionale Schwerpunkte für ihre Kontrollen nannten die Kommunen nicht. Es seien Kontrollen in verschiedenen Teilen des Kreises vorgesehen, teilte etwa Mansfeld-Südharz mit.

Die Landesregierung hatte wegen der Himmelfahrts-Feierlichkeiten entschieden, Gaststätten erst am Tag danach, dem 22. Mai zu öffnen. Die Kommunen können Ausnahmen erlauben, wenn die Schutzkonzepte geprüft werden und die Kreise ein Sicherheitskonzept umsetzen.

In Teilen der Landesregierung gibt es Befürchtungen, dass die traditionellen und Feierlichkeiten mit viel Alkohol in Männergruppen zu größeren Ausbrüchen des neuartigen Coronavirus führen könnten. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hatte bereits mehrfach darauf verwiesen, dass gerade solche Feiern in der Vergangenheit in Deutschland zu einer raschen Ausbreitung geführt hatten. Allerdings werden in Sachsen-Anhalt seit Tagen kaum noch neue Fälle bekannt.