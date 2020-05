Magdeburg

OVG: Schließung von Fitnessstudios gerechtfertigt

20.05.2020, 13:34 Uhr | dpa

Fitness- und Sportstudios in Sachsen-Anhalt müssen noch bis kommende Woche geschlossen bleiben. Das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg wies die Klage eines Betreibers gegen die derzeit geltende Schließungsanordnung ab, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Erwägungen der Landesregierung zu einem hohen Infektionsrisiko in Fitnessstudios seien plausibel, begründete der 3. Senat die Entscheidung.

Das Coronavirus werde vor allem durch Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch übertragen, erläuterte er. In geschlossenen Räumen könnte eine Ansammlung körperlich trainierender Menschen bei erhöhter Atemfrequenz und begrenztem Luftvolumen die Ansteckungsgefahr deutlich erhöhen.

Unabhängig von dieser Entscheidung können die Sachsen-Anhalter bald wieder in Sport-, Yoga- und Fitnessstudios trainieren. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung hatte am Dienstag angekündigt, dass Sport auch in geschlossenen Räumen ab 28. Mai unter strengen Hygieneauflagen wieder erlaubt sein werde. Grund dafür ist die im Land sehr geringe Zahl an nachgewiesenen Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2.