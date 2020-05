Biedenkopf

21-Jähriger soll Bahn-Mitarbeiter überfallen haben

20.05.2020, 15:09 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger soll in der Wartehalle des Bahnhofs in Biedenkopf auf einen Fahrdienstleiter eingeschlagen und ihn ausgeraubt haben. Er habe den 28-Jährigen nach Drogen gefragt und ihm dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Im Anschluss drängte er den Bahn-Mitarbeiter in das Stellwerk, schlug mehrmals auf ihn ein und forderte Bargeld. Der 21-Jährige sitzt wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung in Untersuchungshaft.

Der 28-Jährige erlitt bei dem Überfall in der Nacht zum Dienstag demnach leichte Verletzungen. Der Verdächtige soll das Opfer nach der Tat dazu genötigt haben, ihn und seinen 23 Jahre alten Begleiter in seinem Auto nach Marburg zu fahren. Sie seien dabei in eine stationäre Polizeikontrolle geraten, wo der Bahn-Mitarbeiter auf seine Situation habe aufmerksam machen können.

Die Beamten nahmen die zwei Männer daraufhin fest. Welche Rolle der 23-Jährige bei dem Überfall gespielt hat, wird nun ermittelt. Er kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.