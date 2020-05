Wiesbaden

Tourismus in Frankfurt bricht deutlich ein

20.05.2020, 19:29 Uhr | dpa

Der Tourismus in Frankfurt ist im März wegen der Corona-Krise um rund zwei Drittel eingebrochen. Mit etwa 296 900 Übernachtungen (minus 66,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat) und 176 234 Gästen (minus 66 Prozent) waren die Zahlen so niedrig wie zuletzt im März 1998, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Damit war der Einbruch in Hessens größter Stadt noch stärker als im Landesdurchschnitt.

Das Statistische Landesamt hatte Mitte Mai mitgeteilt, der gesamte hessische Tourismus sei wegen des Lockdowns im März um mehr als die Hälfte eingebrochen. Die Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben mit zehn oder mehr Betten einschließlich der Campingplätze nahm im Jahresvergleich danach um 63 Prozent auf 466 000 ab. Die Zahl der Übernachtungen reduzierte sich um 53 Prozent auf 1,3 Millionen.