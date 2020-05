Wiesbaden

Der Laufsteg in Corona-Zeiten: Das "GNTM"-Finale ohne Klum

21.05.2020, 01:44 Uhr | dpa

Die Finalistinnen von Germany's Next Topmodel, Sarah P., Maureen, Jacky und Lijana (l-r). Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Erstmals in Abwesenheit von Moderatorin Heidi Klum wird heute in Berlin "Germany's next Topmodel" gekürt. Die 46 Jahre alte Moderatorin wird während der gesamten Sendung live aus ihrer Wahlheimat Los Angeles zugeschaltet. Grund für Klums Abwesenheit sind die Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise. Im Finale stehen vier junge Frauen. Zwei von ihnen kommen aus Österreich und zwei aus Hessen.

Für die Finalistinnen aus dem Nachbarland war die Anreise in diesem Jahr nicht einfach. "Wir brauchten eine Arbeitserlaubnis, um über die Grenze zu kommen. Und wir mussten in München dann zwei Wochen in Quarantäne", erzählte Maureen aus Wien. Ihre Konkurrentin Sarah stammt aus der Steiermark. Mit ihnen auf dem Laufsteg wetteifern Lijana aus Kassel und Jacky aus der Nähe von Wiesbaden.