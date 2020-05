Potsdam

Vatertag in Corona-Zeiten: Brandenburg erwartet Ausflügler

21.05.2020, 01:49 Uhr | dpa

Mit Bollerwagen oder Fahrradanhängern sind in Brandenburg am Vatertag Ausflügler unterwegs. Vorsorglich hat die Landespolizei schon darauf hingewiesen, dass auch am heutigen Donnerstag die Einhaltung der Corona-Eindämmungsverordnung gilt. In der Öffentlichkeit muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, ausgenommen sind nur Personen aus dem eigenen oder einem weiteren Haushalt. Restaurants haben geöffnet, aber ebenfalls nur unter Einhaltung von Mindestabständen. Die Landespolizei wird durch Bereitschaftspolizisten landesweit unterstützt.