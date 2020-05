Lauterbach (Hessen)

Rennradfahrer stürzt im Vogelsberg: Schwer verletzt

21.05.2020, 15:35 Uhr | dpa

Ein Rennradfahrer ist im Vogelsberg gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstag in Lauterbach bei voller Fahrt zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Fulda mit. Zeugen zufolge war kein anderes Fahrzeug beteiligt. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Fulda geflogen.