Mönchengladbach

Eberl erwartet Veränderungen - Gladbach nicht bedroht

21.05.2020, 15:37 Uhr | dpa

Ein vorzeitiger Abbruch der Saison in der Fußball-Bundesliga wegen der Corona-Krise würde Borussia Mönchengladbach nicht in Existenznot bringen. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen sehr guten Job gemacht, was die finanzielle Ausstattung des Vereins betrifft. Wir sind solide aufgestellt. Wenn es doch noch zu einem Abbruch käme, wären wir nicht von einer Insolvenz bedroht", sagte Max Eberl im Interview mit dem Magazin "Stern". "Wir müssten dann zwar von der Substanz zehren, aber es würde uns nicht umbringen", meinte Borussias Sportdirektor.

Eberl glaubt, dass sich die Rahmenbedingungen im Fußball verändern werden. "Die Corona-Krise konfrontiert uns mit der Frage, wie wir uns künftig für eine solche Extremsituation wappnen und welche Rücklagen wir bilden müssen, ob nun in Form von Infrastruktur oder in schnell verfügbarer Liquidität - all das wird zu diskutieren sein", sagte der 46-Jährige.