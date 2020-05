Braunschweig

Eintracht Braunschweig begrüßt Drittliga-Restart am 30. Mai

21.05.2020, 15:49 Uhr | dpa

Eintracht Braunschweig hat die endgültige Fortsetzung der 3. Fußball-Liga am 30. Mai begrüßt. "Es ist wichtig und nötig, nun Klarheit über den weiteren Fahrplan in der 3. Liga zu haben", wird Eintrachts Sportdirektor Peter Vollmann in einer Club-Mitteilung vom Donnerstag zitiert. Der Verein habe in den vergangenen Wochen die "Voraussetzungen geschaffen" und sei gut "vorbereitet". "Der großen Verantwortung sind wir uns bewusst", erklärte Vollmann. Die Norddeutschen werden sich "in den nächsten Tagen" zudem in das vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager begeben.

Die Eintracht wird als Tabellenneunter am 30. Mai mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln wieder beginnen. Der Traditionsverein hat elf Spiele vor Saison-Ende drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz drei und den ersten direkten Aufstiegsrang. Daher ist die Freude über den Re-Start bei Trainer Marco Antwerpen groß. "In den vergangenen Wochen haben wir immer vom Tag X gesprochen, auf den wir hinarbeiten. Jetzt haben wir ein konkretes Ziel vor Augen", sagte der Braunschweiger Coach.

Auch für den SV Meppen geht es am 30. Mai mit einem Heimspiel weiter. Gegner werden die Würzburger Kickers sein. Vor der Coronavirus-Pause überraschten die Emsländer als Tabellenvierter, nur zwei Zähler hinter Relegationsplatz drei.