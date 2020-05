Brohl-Lützing

Motorradfahrer gestürzt und unter Lastwagen eingeklemmt

21.05.2020, 17:06 Uhr | dpa

Ein 41 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Bundesstraße im Landkreis Ahrweiler gestürzt, unter einem Lastwagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf der B412 von Brohl-Lützing in Richtung Burgbrohl unterwegs, als er in einer Rechtskurve zu Fall kam und auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dort sei er unter einem entgegenkommenden Lkw eingeklemmt worden, hieß es. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte habe der Mann aber befreit werden können. Er brach sich laut Polizei mehrere Knochen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Sowohl der Lastwagen als auch das Motorrad wurden der Polizei zufolge bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme war die B412 demnach zeitweise gesperrt.