Meppens Trainer freut sich auf Drittliga-Neustart am 30. Mai

21.05.2020, 18:55 Uhr | dpa

Meppens Trainer Christian Neidhart freut sich auf die Fortsetzung der 3. Liga am 30. Mai. "Gott sei Dank geht es weiter", wird der 51-Jährige von der "Neuen Osnabrücker Zeitung" am Donnerstag zitiert.

"Jetzt können wir wieder genau planen", sagte er nach der Terminfestlegung durch den Deutschen Fußball-Bund und präzisierte: "Am Samstag machen wir ein Testspiel mit unseren Spielern in der Hänsch Arena mit Trikots und allem drum und dran. Da spielen wir elf gegen elf über 90 Minuten. Das ist dann unsere Generalprobe." Tags darauf soll es ins Quarantäne-Hotel in Herzlake gehen.

Für die Meppener wird die Saison am 30. Mai mit einem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers fortgeführt. Die Emsländer liegen als Tabellenvierter nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang und Platz zwei.