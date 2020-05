Kassel

Urteil erwartet in Mordprozess um getöteten Rentner

22.05.2020, 02:01 Uhr | dpa

Der Prozess um den Mord an einem 79-Jährigen in Nordhessen neigt sich dem Ende zu. Heute wird das Plädoyer der Verteidigung vor dem Landgericht Kassel erwartet, danach könnte ein Urteil folgen. Angeklagt ist ein 40-Jähriger aus Fulda. Er soll Ende 2018 in das Haus des Rentners in Volkmarsen-Lütersheim (Kreis Waldeck-Frankenberg) eingedrungen sein und unter anderem mit einer Schreckschusspistole auf sein Opfer eingeschlagen haben. Der Rentner starb durch innere Blutungen.

Laut Anklage hatte der Mann das Haus zuvor Stunden beobachtet. Nach der Tat habe der Fuldaer Kredit- und Geldkarten, Computer und andere Wertgegenstände des Opfers an sich genommen. Mit einem Kanister Benzin soll er das Feuer in dem Haus entfacht haben. Rettungskräfte fanden das Opfer dann bei den Löscharbeiten.