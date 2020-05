Bisingen

Auto überschlägt sich auf Wiese: Vier Verletzte

22.05.2020, 06:27 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall am Himmelfahrtstag in Bisingen (Zollernalbkreis) sind vier Männer teilweise schwer verletzt worden. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Eine fünfköpfige Gruppe war in einem Geländewagen auf einer unbefestigten Wiese unterwegs, als sich ihr Fahrzeug überschlug. Ein Insasse sprang rechtzeitig aus dem Fahrzeug, die übrigen vier wurden hinausgeschleudert. Als Unfallursache vermutet die Polizei "unbedachtes Fahren".