Mönchengladbach

Mutter ausgesperrt: Kleinkinder allein bei offenem Fenster

22.05.2020, 07:13 Uhr | dpa

In Mönchengladbach hat die Feuerwehr zwei unbeaufsichtigte Kleinkinder gerettet, die sich allein in einer Wohnung befanden. Zuvor hatte sich die Mutter der zwei und drei Jahre alten Kinder am Donnerstag aus der Wohnung ausgesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Da ein Fenster in der Wohnung geöffnet war, stellten die Einsatzkräfte ein Sprungpolster darunter auf. Gleichzeitig verschafften sie sich Zugang in die Wohnung und brachten die Kinder in Sicherheit.