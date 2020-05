Offenbach am Main

Wochenend-Wetter: Mehr Wolken, weniger Sonne in Hessen

22.05.2020, 09:45 Uhr | dpa

Weniger Sonne, mehr Wolken: Das Wochendend-Wetter in Hessen wird kühler und regnerischer. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag mit viel Regen und stark bewölkt bei Temperaturen von 15 bis 17 Grad. Am Nachmittag lockert es dann etwas auf, in der Nordhälfte des Landes sind aber weiter Schauer möglich. Bereits am Freitagabend sollten Regenschauer und vereinzelt Gewitter aufziehen. Am Sonntag wird es in der südlichen Landeshälfte dann etwas freundlicher bei maximal 21 Grad, im Norden bleibt es noch kühler bei etwa 17 Grad und mehr Wolken. Zum Start in die neue Woche wird es laut DWD wieder etwas trockener und wärmer bei bis zu 24 Grad.