Potsdam

Hotels in Brandenburg bereiten sich auf Wiederöffnung vor

22.05.2020, 13:48 Uhr | dpa

Ab Montag (25. Mai) öffnen die Hotels in Brandenburg auch für Touristen wieder - Gäste müssen sich auf einige Besonderheiten einstellen. "Die Abstands- und Hygieneregeln müssen natürlich auch im Hotel weiter eingehalten werden", sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg (Dehoga), Olaf Schöpe, am Freitag. Der Wellnessbereich bleibe vorerst geschlossen. Beim Frühstück dürfen sich Gäste noch nicht wieder selbst am Buffet bedienen. "Wer ein Buffet anbietet, muss Servicekräfte bereitstellen, die das Essen auf den Teller geben", so Schöpe. Eine Maskenpflicht gebe es in den Hotels nicht. "Das darf jeder Gast handhaben, wie er mag."

Für die kommenden Wochenenden hätten sich bereits Gäste angekündigt - besonders über Pfingsten. "Gott sei Dank laufen die Reservierungsbücher langsam wieder voll", sagte Schöpe. "Eine zweite Infektionswelle wäre für die Branche aber tödlich", so der Dehoga-Präsident.