Papenburg

Brand auf Schiffs-Neubau in der Meyer Werft

22.05.2020, 14:46 Uhr | dpa

An Bord eines Schiffsneubaus in der Meyer-Werft in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Schwelbrand ausgebrochen. Die im Bau befindliche Aida Saga musste am Freitag vorsorglich evakuiert werden, teilte die Polizei mit. Rund 100 Mitarbeiter mussten das Schiff verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand in einer Kabine des Schiffes schnell löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40 0000 Euro. Wie der Brand ausbrechen konnte, ist noch unklar.