Bamberg

Brose Bamberg beendet Kooperation mit Nachwuchsteam

22.05.2020, 14:51 Uhr | dpa

Der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat seine Kooperation mit dem Nachwuchsteam der Baunach Young Pikes beendet. Die Mannschaft aus der dritten Liga, der ProB, war seit 2013 das sogenannte "Farmteam" des neunmaligen Meisters. Das heißt, dass Nachwuchsakteure dort Spielpraxis sammelten und sich weiter entwickelten, während sie gleichzeitig die Chance hatten, hin und wieder bei den Profis in Bamberg zu trainieren und zu spielen. Der Bundesligist ist aktuell in einem Konsolidierungskurs und beendet die Zusammenarbeit "schweren Herzens", wie Manager Arne Dirks sagte.

In der siebenjährigen Kooperationsphase entwickelten sich in Baunach einige Bundesligaprofis und Nationalspieler, etwa Johannes Thiemann, Andreas Obst und Leon Kratzer. Im derzeitigen Kader der Bamberger, die sich auf das Finalturnier der Bundesliga im Juni in München vorbereiten, stehen drei Profis, die bei den Baunach Young Pikes ausgebildet worden waren. Wie es mit dem Nachwuchsteam nun weitergeht, ist offen. Eine weitere Teilnahme an der ProB sei "aus finanziellen und organisatorischen Gründen ausgeschlossen", hieß es.